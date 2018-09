Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, la finalul primei zile de discutii cu liderii judeteni PSD pe marginea referendumului pentru familie, ca social-democratii vor indemna populatia sa voteze pentru casatoria intre un barbat si o femeie.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”....

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca afirmațiile pe care președintele Klaus Iohannis le-a facut vineri, la ședința PNL de la Sibiu, arata ca șeful statului este dispus „sa se faca frate cu dracul" Dacian Cioloș pentru un nou mandat.„Declarațiile…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca singurele nemultumiri in partid sunt de ordin „tehnic", legate de „viteza cu care merg lucrurile" la guvernare, si sunt „aberatii" informatiile din spatiul public privind existenta unor lupte pentru putere in formatiune.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca liderii partidului din tara sunt presati de primari si de electorat sa organizeze un miting urias, dar pana acum nu a fost luata o o decizie in acest sens. Stefanescu a declarat ca el doreste un astfel de miting.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat miercuri seara ca liderii PSD si ALDE vor anunta pe 15 octombrie daca vor avea candidati separati la alegerile prezidentiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca atacul lansat de presedintele Klaus Iohannis la premierul Viorica Dancila, in discursul sustinut la Consiliul National al PNL, este un gest care nu face decat sa ii enerveze foarte mult pe romani.

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca Politia a procedat foarte bine in cazul barbatului care si-a pus un numar de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmand ca, in Suedia, "probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta”, dar in Romania…