Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, sambata la Tulcea, Guvernul Dancila, susținand ca premierul este o marioneta pentru PSD, iar alți membri ai Cabinetului au fost aleși fara a fi recomandați de performanțele anterioare, ci de raportarea la șeful partidului."Nu cred ca a existat dupa Revolutie…

- La doar doua luni de la investire, Guvernul Dancila s-ar putea confrunta cu o remaniere. Cel putin acesta este zvonul care circula pe culoarele Guvernului. Vizati ar fi ministrul Economiei, Danuț Andrușca, cel al Energiei, Anton Anton, ministrul Sanatații, Sorina Pintea si cel al Transporturilor,…

- Intrebat de jurnalisti daca Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila, ar trebuie sa demisioneze dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare in prima instanta, Dragnea a comentat, ironic: "trebuie omorat azi”. Calin Popescu Tariceanu spune ca e decizia lui Valcov ce va face in continuare,…