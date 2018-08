Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, arunca bomba. Acesta a declarat recent ca PSD nu iși va asuma oficial documentul prin care Klaus Iohannis va fi acuzat de inalta tradare."Exista un document in sensul acesta, așa cum a recunoscut și președintele partidului intr-o emisiune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca este "o ineptie" eventualul demers de suspendare din functie a sefului statului pentru inalta tradare, anuntat de liderul social-democratilor, sustinand ca Liviu Dragnea isi doreste sa scape de inchisoare, transmite Agerpres. Vezi si: Afecțiunile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminica, faptul ca ar exista un document pregatit de mai multi lideri PSD , care sa il acuze pe seful statului de inalta tradare, sustinand ca nu isi doreste sa se ajunga acolo, dar nu este imposibil.

- Liviu Dragnea a comentat acest subiect la Antena 3 care a spus ca documentul pe care l-am prezentat este real. ”Exista acel document. Unii colegi din PSD l-au lucrat, am stiut ca lucreaza la el. Nu este forma finala. Inca nu am luat o decizie finala. Cu dl Tariceanu nu am discutat despre subiect.…

- ”Este foarte greu de intrunit o majoritate de doua treimi. PNL nu va vota o asemenea solicitare, USR nu va vota, PMP de la Camera Deputaților nu o va vota. UDMR a declarat, in mod public, ca nu susține un demers de genul suspendarii. Daca nu susține suspendarea, este limpede ca nu va susține nici…

- "Din ce am ințeles este vorba de luarea deciziei politice. Documentul este realizat de o maniera juridica de nivel inalt. Adica nu este facut de un politician, este facut clar de avocați, de, eu știu, poate foști sau actuali procurori sau magistrați, nu imi dau seama, dar in orice caz oameni carora…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu considera ca decretul semnat de presedintele Iohannis de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA este un act de normalitate, in conditiile "abuzurilor si incalcarilor repetate ale Constitutiei comise in mandatul fostei sefe a DNA…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a intervenit in scandalul denunțului facut de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila. Duminica seara, social-democratul a vorbit despre posibila influența pe care ar fi avut-o consultanții israelieni care au colaborat cu partidul la alegerile…