- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN. “A fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN”,…

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat sambata, in sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, care s-a desfasurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti. Firea a declarat, la finalul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, ca nu știe daca Liviu Dragnea se afla in spatele acțiunilor legate atacul ministrului de Interne la adresa prefectului, dar a lasat sa se ințeleaga ca nu e strain de asta, spunand ca ministrul s-a cosultat in trecut de multe ori cu Dragnea."M-am…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, sambata, ca scrisoarea sa și cererea Gabrielei Firea referitor la demisia ministrului de Interne ar trebui dezbatute in PSD ”fara patima, cu rabdare și cu ințelepciune”, ea facand și un apel la partid sa-și schimbe atitudinea fața de diaspora, scrie Mediafax.”Eu…

- Firea a cerut fie demisia lui Carmen Dan, fie retragerea sprijinului politic. Ea a acuzat-o pe Carmen Dan ca a instrumentat violentele jandarmeriei de la mitingul diasporei din 10 august. Informatia a fost publicata si de Observator.tv,, site-ul de stiri al Antenei 1. Reamintim ca intre Firea si Dragnea…

- Situația este foarte tensionata la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care are loc la Neptun. Gabriela Firea este cea mai vocala și are o serie de nemulțumiri pe care le-a exprimat in ședința. In urma situației generate dupa protestul Diasporei din 10 august, Gabriela Firea a cerut…

- Liberalii reitereaza ca la inceputul sesiunii parlamentare vor depune motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. Pe de alta parte, surse arata ca Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea s-o bage la puscarie pe Cliseru ca s-o salveze pe Carmen Dan. “Partidul National Liberal va continua…