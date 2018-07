Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca Politia a procedat foarte bine in cazul barbatului care si-a pus un numar de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmand ca, in Suedia, "probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta”, dar in Romania…

- Informații neștiute despre proprietarul mașinii cu numar anti - PSD ies la iveala. Dupa ce, astazi, barbatul a ramas fara placuțele de inmatriculare și s-a ales cu dosar penal, pentru ca, susține Poliția Romana, placuțele preferențiale de pe teritoriul Suediei nu ar fi valabile și in Romania, acesta…

- Razvan Stefanescu, șoferul autoturismului Audi cu numerele de înmatriculare ”M... PSD”, s-a ales cu dosar penal și i-au fost ridicate placuțele și permisul de conducere. ”Mi s-au cerut documentele, dupa 3 minute, mi-au spus ca numerele…

- Codrin Ștefanescu a declarat, vineri, dupa ședința PSD, ca social-democrații au “un plan pe puncte”, precizand ca trebuie “reintrodusa normalitatea” in Romania. “Avem un plan pe puncte. Stim exact ce avem de facut. Incepand de luni, incepem sa comunicam public ceea ce facem. Este foarte mare asteptarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, vineri, ca social-democratii au "un plan pe puncte", precizand ca trebuie "reintrodusa normalitatea" in Romania. "Avem un plan pe puncte. Stim exact ce avem de facut. Incepand de luni, incepem sa comunicam public ceea ce facem. Este foarte…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, afirma ca protocolul de cooperare incheiat intre SRI, PICCJ si ICCJ este "ilegal si unic pe planeta intr-o tara democratica" si arata "negru pe alb" ca cea mai inalta instanta din Romania a functionat "pe baze total ilegale si cu incalcari deosebit…

- Zeci de mii de oameni se afla astazi (sambata) in Piata Victoriei din Capitala, unde, la ora 20,00, a inceput mitingul organizat de Partidul Social Democrat "impotriva abuzurilor". Participantii la miting, imbracati cu bluze de culoare alba, flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca social-democratii trebuie sa ramana uniti si afirma ca trebuie facut "tot ce este posibil omeneste" pentru a gasi solutia de a ramane...