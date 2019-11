Stiri pe aceeasi tema

- "Dormiti linistiti! Intre timp Orban se ocupa de comasare. Vrea sa comaseze tot si toate cele ce exista pe pamant. Si vrea incepand din noaptea asta", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook. Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat o serie de restructurari in aparatul de stat, precum…

- "E uite ca se poate. Greu, cu presiune uriașa. A trebuit sa incasam de la toata lumea. Sa punem și noi presiuni enorme. Așa USR a reușit sa impuna condiții bune spre PNL. Documentul asta e agreat de partea buna a PNL, de reformisti (am explicat de multe ori - Orban e mai bun decat ceilalți,…

- Maritza Elizabeth, 32 de ani, a povestit pe Facebook ca s-a speriat in momentul in care s-a uitat ecranul monitorului pentru bebelusi prin care isi supraveghea fiul. Aceasta a observat ca langa acesta sau era o fata de copil, ceea ce a facut-o sa creada ca fantoma unui copil s-ar afla in pat, potrivit…

- ”Mulți analiști spun ca PSD se afla in moarte clinica. Intr-o situație disperata. Lovit din toate parțile, strivit de grupuri de interese externe, tradat din interior. Eu spun ca absolut toți greșesc! PSD știe sa se regrupeze, sa faca opoziție in adevaratul sens al cuvantului, sa-și stanga forțele.…

- "A amenintat Orban ca imediat ce pune mana pe guvern, va da afara toate amantele si beizadelele din ministere. Pai, nu poate! Ca sunt puse de fratii lui pedelisti si penelisti pe vreamea lui Basescu. Si noi am incercat! Ca ne sabotau prin incompetenta toate institutiile. Dar erau inșurubate…

- 'Respingerea candidaturii Rovanei Plumb este doar o execuție politica! Cu sprijin masiv și direct din partea europarlamentarilor romani din USR si PNL! Și Romania mai primește o lovitura naprasnica in rasetele și aplauzele lui Barna, Cioloș și Orban. Ca sa stiți ce ați votat!' a scris Codrin Ștefanescu…

- In cursul acestei nopti, intre orele 20.00 si 8.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe soseaua Pacurari intre rond Pacurari si intrarea in parcarea hipermarketului Kaufland. In perioada mentionata circulatia rutiera va fi restrictionata pe cele trei benzi…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a postat pe pagina sa de Facebook, un mesaj privind stadiul lucrarilor de la sectorul de autostrada dintre Predeal și Cristian, unde se lucreaza și noaptea. PE ȘANTIERUL SECTORULUI DE AUTOSTRADA PREDEAL-CRISTIAN SE LUCREAZA ȘI NOAPTEA Am vizitat, asta seara, șantierul…