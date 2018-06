Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Coruptia Ucide a anuntat ca amana pentru duminica seara mitingul din Piata Victoriei, sustinand posibilele tensiuni ce ar fi aparut sambata seara, cand are loc mitingul PSD, „e chiar ce isi doreste coalitia de guvernare”.

- „Am programat sa aducem din toate judetele din tara, in functie de distanta la care se situeaza judetele de Bucuresti. Cele pana in 250 de kilometri vor avea o norma mai mare, cele intre 250-500 de kilometri o norma ceva mai mica si cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un numar redus, la…

- Mult-discutatul miting PSD din 9 iunie nu mai e unul de sustinere a Guvernului, cum se vehicula initial, ci, oficial, “impotriva abzurilor”. Dupa ce in prima faza liderul social-democrat anuntase ca sambata seara, incepand cu ora 20, in Piata Victoriei ar urma sa vina “cateva sute de mii” de persoane,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca marele miting al PSD va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei. Mitingul va fi unul impotriva „abuzurilor“, „protejarea Justitiei“ si „respectarea democratiei“.

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti.

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Sindicatele din caile ferate vor marșalui joi intr-un miting de protest de la Ministerul Transporturilor la Palatul Victoria. Vor participa 2.000 de sindicaliști care vor reveni pe același traseu și luni. Principalele revendicari sunt statutul ceferiștilor și lipsa investițiilor multianuale. Federația…