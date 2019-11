Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa, in timpul careia s-a referit la primul tur al alegerilor prezidentiale. El s-a declarat multumit de scorul obtinut si a tinut sa multumeasca si alegatorilor din strainatate pentru mobilizarea de care au dat dovada. In ceea…

- Viorica Dancila a anunțat, dupa ședința CEX a PSD, ca a stabilit ca fiecare organizație județeana trebuie sa obțina 50% plus 1 din voturile ce vor fi date in turul 2. Ea a precizat ca au fost facute mai multe excluderi din partid, printre care Ana Birchall și Cozmin Gușa.”Am analizat situația…

- PSD a caștigat alegerile prezidențiale in județul Gorj cu un procent de 37,65%. Social-democrații au obținut cele mai multe voturi in 55 de localitați, din 70. Pe locul al doilea se afla PNL cu un procent de 30%, 13 localitați. PMP a reușit sa caștige alegerile intr-o comuna, iar la Balteni PSD și PNL…

- Presa internationala relateaza despre rezultatul primului tur al scrutinului prezidential din Romania, notand ca pe primul loc se claseaza, conform sondajelor efectuate la iesirea de la urne, presedintele in functie, Klaus Iohannis.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor…

- Transportul buletinelor de vot catre secțiile din București incepe sambata dimineața, iar polițiștii Capitalei testeaza toți șoferii cu aparatul alcooltest și verifica documentele celor care se afla la volan, dar și ale mașinilor. Poliția Capitalei acționeaza cu peste 2.200 de agenți.Citește…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, considera ca dezbaterea electorala este bruiata de criza guvernamentala care, in opinia sa, ii exonereaza pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila "de a da seama de ce au facut". "Toata lumea vorbeste despre…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca saptamana viitoare va merge cu remanierea in Parlament, in cazul in care nu trece motiunea de cenzura de joi. Premierul a afirmat ca alegerile prezidentiale se joaca la motiunea de cenzura, relateaza news.ro.