Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii timiseni au avut joi o întâlnire la care a participat si fostul lider al filialei judetene Sorin Grindeanu, exclus din PSD în 2017. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luna aceasta, ca Grindeanu ar fi binevenit daca s-ar întoarce în…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica, la Antena 3, ca decizia candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale a fost una greșita, vina fiind imparțita intre candidat și conducerea partidului.”A fost o decizie proasta, cateodata devii prizonierul șanțului pe care-l sapi. Toți…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste miercuri dupa-amiaza în prima sedinta dupa demisia Vioricai Dancila de la șefia partidului, ca urmare a eșecului din alegerile prezidențiale. Surse din partid au declarat pentru HotNews.ro ca în ședința ar urma sa fie decisa sancționarea vicepreședintelui…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Eugen Teodorovici, prin faptul ca n-a dorit sa-și dea demisia din funcția de președinte executiv și ulterior a decis sa dea in judecata PSD, a ieșit nedemn și penibil dintr-o infrangere.”Fiecare dintre noi avem felul nostru de a ieși…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, dupa cinci ore de discuții aprinse in cadrul CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale. Decizia ei vine dupa mai multe zile in care o tabara din propriul partid, condusa de Marcel Ciolacu, presedintele Camerei…

- Potrivit unor surse social-democrate, Viorica Dancila s-ar fi razgandit in privința demisiei, iar apropiați ai sai ii cauta sprijin printre șefii de organizații. In timpul dimineții, Marcel Ciolacu care vizeaza șefia interimara a PSD, s-a intalnit cu mai mulți lideri ai partidului, in biroul sau de…

- Președintele executiv PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, ieri, la sediul central al partidului, unde au venit mai mulți lideri ai partidului pentru analiza rezultatelor din primul tur la prezidențiale, ca trebuie st...