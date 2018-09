Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, marti seara, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD ar fi benefica si pentru partid, si pentru tara, daca acesta nu isi schimba modul de lucru si "nu renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane".Imediat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, ca Liviu Dragnea ar trebui sa-si schimbe modul de lucru si sa renunte la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane, ceea ce nu crede ca se poate intampla, in caz contrar o retragere de la conducerea partidului fiind benefica.

- 'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un…

- Gabriela Firea, primarul municipiului Bucuresti, a acuzat „echipele de postaci” ale PSD ca raspandesc comentarii negative la adresa ei, pe retelele de socializare, dupa ce a cerut demisia lui Carmen Dan la reuniunea liderilor PSD la Neptun, in acest weekend. Primarul recunoaste astfel in premiera…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost prima pe lista liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru functia de prim-ministru, dupa retragerea sprijinului premierului Mihai Tudose, dar ca nu a primit votul in Comitetul Executiv National…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Viorica Dancila neaga conflictul din PSD. Premierul Romaniei susține ca nu exista un razboi intre Gabriela Firea și Carmen Dan, așa cum a acuzat primarul Capitalei, ci sunt”doar pareri contradictorii”. ”A fost o discuție intre doua colege. Pentru noi, importante sunt masurile de guvernare pe care le-am…