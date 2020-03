Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ȘTIREANU Subiectul epidemiei de corona virus a inabușit una dintre cele mai penibile situații din istoria politicii romanești - descalecarea și reinscaunarea lui Orban in fruntea Guvernului. Pentru memoria colecției, voi scrie in curand și despre aceasta poveste hilara, provocata de…

- Un doctor epidemiolog aflat in legatura cu colegi ai sai din Balș a transmis ziarului Libertatea mesaje de WhatsApp primite de la infecționiștii din spital și a relatat discuții telefonice in care aceștia descriu lipsa de organizare și problemele de dotare.Din cauza ca nu au suficiente combinezoane…

- Intr-un comunicat de presa, viceliderul grupului PSD din Camera Deputatilor, ieseanul Silviu Macovei considera ca acum ar putea fi un nou moment pentru ca romanii sa iasa in strada. Motivul este „pur si simplu pentru a apara democratia in Romania! Guvernul PNL a depasit orice limita rosie a democratiei…

- Deputatul Iulian Bulai, vicepresedinte USR, afirma ca va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL daca "nu se misca lucrurile, sa avem fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada A8 in urmatorul exercitiu financiar al UE". "Stimate domnule Orban, ati ignorat Moldova ca ministru…

- Deputatul USR, Ionuț Moșteanu, considera ca asumarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua turui este ”o fenta PNL”. El susține ca actualul Guvern va pica in urma moțiunii de cenzura, nu se va ajunge la alegerea primarilor in doua tururi, dar liberalii vor ieși in caștig pentru ca…

- Asociația Elevilor din Constanța anunța ca va face plangere penala pe numele membrilor Guvernului, pe care ii acuza ca sunt responsabili pentru problema elevilor carora nu li se deconteaza transportul. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va depune marți o cerere de incepere a urmaririi penale pe…

- Fostul ministru Razvan Cuc a postat duminica, pe Facebook, scrisoarea Comisiei Europene în care i se cer Guvernului clarificari cu privire la unele aspecte de mediu ale proiectului autostrazii Sibiu-Pitești, printre care o sprecie de insecta care traiește în zona, scrie Mediafax.Razvan…

- Senatorul PSD, Mihai Fifor, susține ca liberalii au inceput o politica de austeritate prin care afecteaza atat pensionarii, cat și bugetarii. Fifor arata ca, spre exemplu, in Romania nu s-ar putea pune problema de creștere a varstei de pensionare, asta pentru ca speranța de viața este mai scazuta…