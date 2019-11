Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Ucraina intentioneaza sa il demita pe procurorul care a coordonat investigatiile impotriva firmei Burisma, ce a fost condusa de Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joseph Biden, afirma surse judiciare citate de agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- ”Vor regreta cei care au tradat. Vor regreta cei care i-au susținut. Vor regreta cei care au conspirat. Vor regreta cei care s-au lasat ademeniți. Și carora li s-a promis marea cu sarea. Pentru ca tuturor li s-a promis cate ceva important! Vor regreta in final pana și cei care i-au votat candva.…

- „In noaptea aceasta se va juca tare. Cu dosare, șantaj, amenințari sau promisiuni. Iar maine vom afla adevarul! Cu toții! Cine tradeaza, cine cedeaza, cine susține guvernul”, a scris, duminica seara, Codrin Ștefanescu pe contul sau de Facebook. „Și totul o sa devina foarte clar", a subliniat…

- Ziarul Unirea Vine MAREA EPURARE: In 48 de la instalarea Guvernului Orban vor fi schimbati toti prefectii si subprefectii, iar in sistemul bugetar se va face audit Vine MAREA EPURARE: In 48 de la instalarea Guvernului Orban vor fi schimbati toti prefectii si subprefectii, iar in sistemul bugetar se…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a lansat duminica un atac virulent la adresa clasei politice românesti, sustinând ca &"marea majoritate a politicienilor au promis marea cu sarea si când au ajuns la putere au

- In direct la Romania TV, fostul președinte Traian Basescu s-a aratat indignat de programul de guvernare propus de PNL și spune ca recomandarile de țara, facute de Comisia Europeana, ar fi fost suficiente pentru un program de guvernare de ”un an”. ”Sa vii pentru un an cu un program de guvernare…

- USR a publicat, marți, acordul politic propus PNL pentru ca parlamentarii Uniunii sa voteze pentru investirea guvernului Orban. ”In condițiile in care Guvernul Dancila trebuie inlaturat cat mai rapid de la butoanele puterii și nu exista voința politica pentru organizarea in cel mai scurt timp de alegeri…

- Din sursele DCNews, Pro Romania e decis sa nu asigure nici cvorum pentru investitura Guvernului Orban I. Astfel, primul Guvern Orban are toate șansele fie sa pice, fie sa nu fie investit din lipsa de cvorum. Joi au loc negocierile intre Pro Romania și PNL. Astazi incep negocierile cu PMP,…