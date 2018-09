Codrin Ștefănescu: A scris scrisoarea anti Dragnea! Propun excluderea sa! Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a aratat revoltat de scrisoare. „Dupa opinia mea și a altor colegi, autorul, e un singur autor, un om care se considera deosebit de informat și de conectat, va trebui sa raspunda”, a precizat Ștefanescu. Intrebat daca vineri, dupa CEx, va spune cine e autorul scrisorii, Codrin Ștefanescu a raspuns… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna, e evident ca trebuie sa se schimbe ceva. A trecut deja prea mult timp de cand pare ca totul s-a oprit…

- ''Demersul public asumat de presedintele Adrian Tutuianu a fost, anterior, suspus dezbaterii in Biroul Permanent Judetean si Comitetului Executiv Judetean, acolo unde cvasitotalitatea membrilor a fost de acord cu aceasta conduita de urmat. A fost, asadar, un mandat pe deplin intarit, din partea organizatiei…

- "Am semnat-o si o sustin", a afirmat Ion Mocioalca. Liderul PSD Caras-Severin a precizat ca motivatia pentru care s-a alaturat acestui demers se regaseste in cuprinsul scrisorii. Totodata, Mocioalca a mentionat ca in preambulul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de…

- ''Am citit scrisoarea colegilor. Principiile enuntate sunt normale, democratice, insa se aduc o serie de acuze bazate in mare parte pe presupuneri, continuand cu potentiale solutii care sunt in planul de guvernare. Ei acuza in scrisoare si faptul ca PSD a scazut in sondaje. Eu spun ca, la Brasov,…

- Partidul Social Democrat se afla intr-un moment de cotitura, a transmis vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Stanescu este semnatar al scrisorii deschise prin care se cere „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si…

- "Le urez succes tuturor celor care au inteles in al 12-lea ceas ca Grupul lui Dragnea duce Romania, Parlamentul, Guvernul si PSD la dezastru! Sper ca ei sa salveze ce mai este de salvat si sa gandeasca o strategie de revenire pe calea normalitatii! ProRomania si eu (ca om politic de stanga, fost…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a catalogat gestul celor trei social-democrați - Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu - de a redacta o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea drept &"un act de tradare&".

- Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului de catre premierul Viorica Dancila, care este presedinte executiv. Documentul este semnat…