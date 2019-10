Codrin Matei, Crosspoint: Piata imobiliara din Romania nu mai poate fi ignorata de catre fondurile mari de investitii

Stiri pe aceeasi tema

- Diferenta la nivel de yield-uri in piata imobiliara locala, comparativ cu alte tari din regiune, constituie inca o "oportunitate", ce nu ar trebui irosita, apreciaza Tim Wilkinson, partner, Cushman & Wakefield Echinox. El spune ca daca...

- Fagura, FinTech-ul de peste Prut care dezvolta o platforma de peer-to-peer lending (imprumut de la persoana la persoana), si-a lansat operatiunile in Republica Moldova dupa o perioada de teste. In Belgrad, la un eveniment de antreprenoriat, ne-am...

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov.

- Revenirea studentilor in marile orașe din Romania a dus la creșterea rapida a prețurilor cerute pentru inchirierea unui apartament. Chiriile solicitate de proprietari la apartamentele vechi au crescut in prima jumatate din septembrie 2019, insa creșterile sunt mici, de pana in 10%, potrivit Imobiliare.ro.…

- Locuintele spatioase au devenit bunuri de lux in Romania. In Capitala, cu greu se mai gasesc apartamente cu trei sau patru camere sub 100.000 de euro. Este si motivul pentru care multi cumparatori cu venitu...

- Un român care va dori sa își cumpere un apartament prin programul guvernamental ”O Familie, O Casa” se va putea încadra la o rata maxima de 1.800 de lei (la un venit de 4.500 de lei și un grad de 40%, creditul fiind pe 30 de ani), ceea ce îi va permite achiziția unei…

- Reglementarile din Programul Prima Casa erau necesare pentru a nu distorsiona piata imobiliara, a declarat vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda. "Aceste reglementari vin foarte bine ca sa rupa programul…

- Datele privind primul semestru arata ca fost inchise doar 4 tranzactii de peste 10 milioane de euro pe piata imobiliara romaneasca, in contextul in care in ultima perioada se vehiculeaza informatii despre o incalzire accentuata a pietei de investitii imobiliare locale, iar cumparatorii raman foarte…