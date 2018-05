Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, sambata la Tulcea, Guvernul Dancila, sustinand ca premierul este o marioneta pentru PSD, iar alti membri ai Cabinetului au fost alesi fara a fi recomandati de performantele anterioare, ci de raportarea la seful partidului, transmite Mediafax.

- Ludovic Orban, presedintele PNL, lanseaza o amenintare directa la adresa premierului Viorica Dancila, careia ii cere demisia."Daca mai exista prieteni sau membri ai familiei care tin la Vasilica Viorica Dancila, ar face bine sa o sfatuiasca sa-si dea demisia, pentru ca pentru tot ceea ce face…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a fost tinta unor critici dure din partea senatorului Daniel Zamfir, care s-a simtit revoltat dupa ce a aflat unde este angajat președintele sau de partid. „LUDOVICE, TOCMAI I-AI SCUIPAT PE OBRAZ pe romanii care muncesc cinstit in țara asta! Doua sentimente ma incearca dupa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie (AZCCJ) se pronunAAƒ luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmAƒririi penale A®ntr-un dosar A®n care este vizat AYi vicepremierul Paul StAƒnescu. Citește mai departe...

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…