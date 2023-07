Stiri pe aceeasi tema

- LUPTE POLITICE… Primarul Dumitru Boroș și-a facut o poza langa camionul care a adus noua aparatura medicala la spitalul din Barlad, grație unei finanțari consistente de la Ministerul Sanatații. Insa asumarea exclusiva a acestui merit nu a ramas netaxata de deputatul Adrian Solomon. Acesta i-a aratat…

- SURPRIZA… Matinalii de la Radio ZU s-au oprit ieri si in Barlad, orasul rulmentilor. In multimea de oameni venita sa-i vada, acestia au intalnit un tanar de 34 ani, care i-a impresionat cu povestea sa. Se numeste Maxentiu Mardare, munceste din greu in agricultura, are grija de tatal lui si isi doreste…

- COPII IN SIGURANȚA… Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Vaslui au derulat activitați cu caracter educativ-preventiv la Școala Gimnaziala “Vasile Parvan” Barlad. La activitați au luat parte peste 60 de elevi din ciclul primar și gimnazial, precum și 6 cadre didactice.…

- MOTTO: “Decat crap gras in crescatorie, mai bine caras pricajit in balta!”, nea Nelu Pescarul Un filosof obosit și scarbit de intrigile lumești, un bunic care ignora cu un zambet ințelegator și pacifist poznele și boroboațele celor mici! Așa l-am vazut și urmarit cu sufletul la gura pe Dalai Lama de…

- CALD… PREA CALD!… Pe 5 iulie a.c., in comuna Zorleni a izbucnit un incendiu la vegetația uscata, din cauza caldurii excesive! Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa, pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit. „La sosirea echipajelor de intervenție,…

- CODRENIST DE ARGINT… Cosmin Dulgheru este elevul din Barlad, care și-a dus pasiunea catre perfomanța. De mic copil a dezvoltat o pasiune pentru geografie, care anul acesta s-a materializat in caștigarea unei medalii de argint in cadrul Olimpiadei Europene de Geografie (EGEO 2023). Cosmin este mandru…

- DE NECREZUT Ploaia torentiala din data de 2 iulie a.c., dupa-amiaza a inundat strazile din Barlad. Dar cea mai afectata a fost B-dul Epureanu. Masinile care circulau pe acest bulevard proaspat „modernizat” erau la un pas sa se scufunde, iar cetatenii care mergeau „pe apa” au invadat internetul a de…

- PERFORMANTA… Reusita deosebita pentru echipajul Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad la Olimpiada Nationala a Animatorilor. La sectiunea „Divertisment”, cei trei membri ai echipajului au reusit performanta de a urca pe podium, obtinand locul I, in conditiile in care, anul trecut s-au clasat…