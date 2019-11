Codirlasu (CFA Romania): Deprecierea leului este naturala; probabil in viitor leul se va deprecia cam cu acelasi ritm, de 2 - 3% pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala a inregistrat o usoara depreciere in ultima saptamana, dar acest fenomen este unul natural in conditiile in care monedele din regiune se depreciaza, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, presedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu. "Am avut o usoara depreciere in ultima saptamana,…

- Inca un record pentru euro: leul ajunge la un nou minim istoric fața de moneda unica. Ce curs a anunțat BNR Cursul leu/euro a atins, miercuri, un nou record. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, un curs de referinţă de 4,7776 lei/euro, în creştere…

- "De ce este totusi depreciere si nu apreciere? Sau de ce nu sta leul in raport cu valuta pe loc? Din mai multe motive. In primul rand e noiembrie si intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale. Si asta nu se intampla numai in Romania, se intampla si la vecinii nostri,…

- Inca un maxim istoric pentru euro. Cum comenteaza analiștii deprecierea monedei naționale Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro…

- Leul pierde teren in fața monedei unice europene și atinge un minim record joi. Banca Naționala a Romaniei a publicat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, care depașeste astfel maximul istoric, inregistrat in luna ianuarie a acestui an, cand a fost de 4 lei și 65 de bani. Asta inseamna o creștere de…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, luni, 18 noiembrie, o moneda din argint cu tema 75 de ani de la infiintarea Universitatii de Vest din Timisoara, informeaza Agerpres.Citește și: Indicele de Progres Social: Romania a coborat pe locul 45 din 149 in clasamentul privind…

- Dupa cateva luni de calm, timp in care fluctuațiile euro s-au rezumat la culoarul 4,71 – 4,74 lei, evoluția din ultimele zile indica o mișcare descendenta a monedei naționale. Luni, 23 septembrie, piața valutara s-a deschis la 4,75 lei, cotațiile urcand pana la un maxim de 4,757 lei, semn ca se apropie…