- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, a declarat, luni, la Marius Tuca Show ca cel puțin 30% din populatie, respectiv 4 – 5 milioane de romani, s-au imunizat deja in epidemia COVID-19 și considera ca in țara noastra s-a manifestat o forma ușoara a coronavirusului.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca Romania va opri exportul de grau, iar aceasta masura s-ar putea extinde și la alte produse. Totodata, prim-ministrul a precizata ca, in acest momente, nu se intrevede o eventuala criza alimentara.”Incercam…

- A fost facut un studiu din care reiese ca 50% din romani se așteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa cel puțin 1 an. Republika, agenția de comunicare cu ADN digital, prezinta impactul pe care criza pandemica COVID-19 il are și il va avea asupra consumatorilor din Romania. Studiul arata…

- "Daca nu repornesti economia si statul sa aiba de unde colecta, nu ai cum sa faci fata la un asemenea lucru. Asta era apelul din pactul politic: sa incercam sa ne aducem toti specialistii la masa", a spus Marcel Ciolacu, conform Mediafax. El mai spune ca Romania e indatorata cu doar 36% din…

- Aproximativ jumatate dintre romanii intervievati se asteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa un an de la incheierea starii de urgenta, iar dupa aceasta perioada mai mult de doua treimi (69%) isi doresc sa mearga la mare sau la munte, arata un studiu realizat de agentia de comunicare cu…

- In plina pandemie de COVID-19, fotbalul este oprit, iar mai multe cluburile din Romania au decis sa taie din salariile jucatorilor. Daca acest lucru este valabil in cazul celor de la FCSB și Viitorul, la Universitatea Craiova nu se impune acest lucru, cel puțin deocamdata. Președintele alb-albaștrilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat ca masurile anuntate sambata prin Ordonanta Militara pentru combaterea COVID-19 reprezinta "un lucru mult prea slab si prea putin consistent", anunța AGERPRES."Astazi au aparut in Romania primele doua decese. Uitandu-ma la experienta tarilor din jur,…