- Este unul dintre cei mai bogați oameni de la noi din țara, dar cu toate acestea, Cristian Boureanu nu ține cont de bunele maniere in public și nici de oamenii nevoiași. Paparazzi Spynews.ro l-au surprins pe acesta, in timp ce s-a luat de un om al strazii. Iata ce reacție nervoasa a avut afaceristul,…

- Ieri a fost o zi plina pentru Alex Velea și Antonia, asta deoarece aceștia au devenit nași de botez pentru fiul prietenilor lor, actorul Silviu Mircescu și partenera sa. Toți invitații s-au distrat de minune la petrecere, iar aceștia au respectat dress code-ul: all white.

- Doua automobile au fost grav avariate, dupa ce vantul puternic de astazi a doborat doi copaci pe strada Petricani din municipiul Chișinau.Pentru a debloca masinile a fost nevoie de interventia salvatorilor.

- Imagini scandaloase surprinse in Capitala. Mircea Geoana, unul dintre cele mai sonore nume din politica romaneasca, actualul secretar adjunct al NATO, s-a urcat la volan dupa ce a imparțit cu soția mai multe sticle de vin, potrivit evz.ro.In imagini se observa cum cei doi soți iau cina in oraș, iar…

- Ploaia de astazi a facut ravagii pe unele strazi din Capitala. Mai multe drumuri s-au transformat in adevarate rauri.Pe Drumul Taberei din sectorul Buiucani vantul puternic a doborat copaci si a rupt mai multe crengi.

- Toata lumea știe ca Ștefan Banica Junior s-a iubit numai cu femei frumoase, printre care Andreea Marin, Mihaela Radulescu, iar in prezent cu Lavinia Pirva, dar puțini o cunosc pe cea care i-a daruit artistului primul copil, pe Radu Ștefan Banica. Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini rare cu prima…

- Razvan Simion și Daliana Raducan sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar prezentatorul știe cum sa-și rasfețe iubita. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi in timp ce mergeau spre un restaurant de fițe din Capitala.

- Gabriela Prisacariu mai are doar doua luni pana cand iși va strange bebelușului in brațe și e tare nerabdatoare pentru acest eveniment important. Ea a publicat in urma cu puțin timp un clip video cu burtica de gravida in timp ce bebelușul mișca.