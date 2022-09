Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Fostul crai de Dorobanți este indragostit pana peste cap de partenera lui de viața, Ana Pandeli, femeia care i-a daruit cel mai mare dar al vieții, pe fiica lor Smaranda. Ce declarație de dragoste emoționanta i-a dedicat actorul iubitei…

- Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP. ,,Epoca dominatiei ruse in domeniul gazului ia sfarsit, epoca marcata de santaj, amenintari si…

- Johnny Depp are o noua iubita. Se pare ca actorul in varsta de 59 de ani are de ceva vreme o relație cu o fosta avocata a lui. Spre surprinderea multora, nu este vorba de Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat anul acesta in disputa cu Amber Heard. Viața actorului s-a schimbat dupa ce a […] Articolul…

- INTALNIRE…. A fost o noua „Intrunire literara” in aceasta luna, la Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, in cadruul careia a fost sarbatorita Limba Romana. Invitatii s-au bucurat de prezenta si implicarea deosebita in reusita activitatii a parintelui misionar Adrian Filion si a scriitoarei Dorina Stoica.…

- Shakira (45 de ani) este „foarte suparata” dupa ce fostul ei soț, fotbalistul Gerard Pique (35 de ani) a facut publica realția cu noua sa iubita, studenta la relații publice, Clara Chia Marti, conform Daily Mail. Imaginile cu Gerard, in varsta de 35 de ani, sarutand-o pasional pe noua lui iubita, in…

- IN SFARȘIT!… Una dintre problemele „arzatoare” la Barlad este construirea fara autorizație pe spațiile verzi publice, din zona blocurilor din Barlad, de chioșcuri, locuri pentru gratare, parcare pentru mașini personale, etc. In ședința CLM din 19 iulie s-a aprobat, in sfarșit, efectuarea protecției…

- CULCUS ….Cazul avocatului iesean care si-ar fi omorat iubita insarcinata face valuri si la Vaslui. Sebastian Felecanu a fost retinut, sambata, pentru 24 de ore intr-un dosar de omor calificat, el fiind principalul suspect in cazul mortii iubitei sale, Monica Cioata. Tragicul eveniment a avut loc pe…

- Avocatul Sebastian Felecanu a fost incatușat ieri de magistrați, fiind cercetat pentru omor calificat. Totul, in cadrul scandalului izbucnit dupa moartea frumoasei avocate Monica Cioata, din urma cu aproximativ un an. Surse judiciare afirma ca, dupa efectuarea expertizelor, ar fi ieșit la iveala un…