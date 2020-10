Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc a anunțat ca a primit rezultat pozitiv la testul pentru depistarea COVID-19. Afaceristul a spus totul intr-un mesaj, postat pe rețele de socializare azi. Familia vedetei este de asemenea infectata cu virusul.

- Familia regala olandeza a revenit in țara dupa o vacanța in Grecia, care a ținut doar o zi, dupa ce au fost aspru criticați pentru plecarea lor chiar in timpul pandemiei de coronavirus, scrie BBC. Unul dintre criticii vehemenți ai monarhiei a fost politicianul Joost Sneller, care a afirmat raspicat…

- Un adolescent este internat la Terapie Intensiva la Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” din Bucuresti cu sindrom inflamatoriu multisistem, asociat infectiei cu COVID-19. Baiatul este mai bine decat la momentul internarii, dar are afectare hematologica si renala. Medicii i-au pus acest diagnostic intrucat are…

- Un grup numeros de persoane a patruns, joi seara, in incinta Spitalului „Marius Nasta” din Capitala si a amenintat medicii si pacientii. Indivizii sunt rude ale unui pacient infectat cu COVID-19 care a decedat.

- Palatul Buckingham se asteapta la scaderi de venit in valoare de 15 milioane de lire sterline in urmatorii trei ani, in urma scaderii frecventarii resedintelor regale, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, conform news.ro.Regalitatea britanica a prezentat vineri cheltuielile din anul…

- Un baiat de 18 ani, din Galați, care suferea de cancer, a murit la spital, infectat cu noul coronavirus. Este cea mai tanara victima COVID-19 din țara, potrivit Madiafax.Baiatul de 18 ani avea o tumoare cerebrala și a murit la un spital din Galați, infectat cu noul coronavirus. CITEȘTE…

- Familia unei femei al carei bebeluș a decedat la doua zile de la naștere acuza cadrul medical ca nu a efectuat operația de cezariana ... The post Bebeluș mort, femeie neoperata din cauza COVID 19. Acuzații la adresa medicului appeared first on Renasterea banateana .

- Baiatul unui jandarm din Dambovița a plecat imediat de la Costinești, dupa ce a aflat ca parinții lui au fost confirmați cu noul coronavirus. La aflarea veștii s-a dus direct la spital, unde a aflat ca și el este infectat cu Covid-19. Tinerii cu care baiatul a intrat in contact au fost luați cu autocarul…