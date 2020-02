Stiri pe aceeasi tema

- Cu o saptamana inainte de a se lansa in cinematografe filmul Miami Bici , produs de Codin Maticiuc, Dorian Popa, alaturi de prieteni precum Selly sau Matei Dima (BROmania), traiește ca..la Miami.

- Epic Society a orchestrat prima vizionare a lungmetrajului „Miami Bici”, la Shopping City Timișoara, unde peste 200 de spectatori au avut parte de un „meet & greet” cu actorii filmului, iar apoi au intrat in sala de cinematograf. Codin Maticiuc și Bromania, personaje principale ale peliculei, au socializat…

- Filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc "Acasa, My Home" a castigat Premiul special al juriului pentru cea mai buna imagine la Sundance Film Festival, conform palmaresului publicat duminica pe site-ul festivalului. Documentarul romanesc a fost premiat la Festivalul Sundance pentru…

- Toata lumea a auzit ca indragitul Costi Ionita a facut bani cu gramada in Romania si in Statele Unite ale Americii, insa putini stiu ca acesta este un „scotian” convins. Recent, in timp ce se afla intr-un restaurant de fite, celebrul compozitor si artist a avut o reactie neasteptata, dupa ce a constat…

- Oamenii bogati traiesc vieti mai sanatoase si mai lungi, in medie, cu 9 ani fata de ceilalti, conform unui studiu amplu recent. Cercetatorii au analizat datele a peste 25.000 de adulti cu varste peste 50 de ani, urmarind factorii care pot prezice cat traiesc oamenii pana sa ajunga la afectiuni specifice…

- Viața lui Codin Maticiuc s-a schimbat radical de cand a devenit tatic. Simpaticul actor este topit dupa fetița lui, Smaranda, și iși imparte cu brio timpul intre familie și actorie, domeniu in care este extrem de implicat.

- O inima moarta a fost readusa la viața de o echipa de doctori de la Duke University in Statele Unite ale Americii, scrie a1.ro.Inima venea de la un donator mort, iar echipa de medici a folosit o tehnica pioniera de a duce sangele și oxigenul inapoi in inima pentru a o restarta.

- O tragedie aviatica de proporții s-a produs in Statele Unite ale Americii, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit. In urma incidentului, 9 persoane și-au pierdut viața, iar printre victime se numara și copii.