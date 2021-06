Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei pare ca fac pași mari spre impacare, iar asta nu o spunem doar noi, ci faptul ca cei doi petrec tot mai mult timp impreuna in ultima perioada. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a plecat la mare alaturi de fostul sau soț și micuța Isa și a impartașit totul cu fanii din mediul…

- In urma cu doar cateva minute, Marius Elisei a anunțat public, la Antena Stars, ca-și dorește din suflet o impacare cu Oana Roman. In ciuda acestui fapt, fostul soț al vedetei a marturisit ca nu le insoțește pe ea și pe fiica lor in vacanța de pe Coasta de Azur, in care vor pleca curand. Iata care este…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca de multe ori a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu ezita sa mearga din nou la altar, vedeta vine acum cu o declarație neașteptata. Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin…

- In casa Oanei Roman a avut loc o lupta in... cunoștințe! Oana Roman s-a declarat o impatimita a testelor de cultura generala și a decis ca astazi este momentul sa ii testeze cunoștințele și fiicei sale, Isa. Deși are doar 7 ani, Isa s-a dovedit a fi destul de interesata și a incercat sa raspunda cat…

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- Ferrari incepe sa se gandeasca la adaugarea unui model electric la gama sa de supercaruri, presedintele John Elkann declarand joi ca producatorul auto italian va dezvalui in 2025 primul sau vehicul care va functiona in intregime pe baterie, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Declaratiile facute…

- In urma cu doi ani, Codin Maticiuc devenea tata pentru prima oara. Azi, indragitul actor a organizat o petrecere ca in povești pentru ziua de naștere a fiicei sale Smaranda. Micuța l-a transformat pe fostul ”crai de Dorobanți” intr-un familist convins.