Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume in data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvaluit ca-și dorește sa devina din nou tata. Codin Maticiuc iși dorește „mult” sa devina din nou tata „Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim sa și infiem”, a declarat Codin pentru Ciao . Cu toate acestea, actorul nu-și dorește sa-și oficializeze relația cu partenera de viața. „Nu cred deloc in casatorie. Nu numai ca nu conteaza, dar arunca o presiune negativa asupra relației. Vreau sa ma trezesc in fiecare zi și sa simt ca e opțiunea mea sa raman in relația in care ma aflu. Nu am cerut-o in…