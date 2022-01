Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tanase nu vorbește foarte des despre cei care i-au dat viața, insa astazi, de Craciun, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, celebra actrița și-a deschis sufletul și a oferit detalii neștiute pana acum despre relația unica și speciala pe care a avut-o cu tatal ei.

- O vedem in fiecare zi pe micile ecrane, inca de dis-de-dimineața, la Star Matinal, insa puțini sunt cei care știu cum și-a inceput Ameri Nasrin aceasta cariera frumoasa. Dupa opt ani de munca continua, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars se poate declara o femeie implinita din toate punctele de…

- Cartea lansata acum doua saptamani, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Camataru”, scrisa de omul de afaceri Codin Maticiuc, a starnit controverse in mediul online. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Codin…

- In urma cu un an, Adda a fost diagnosticata cu o afecțiune cumplita, mai precis, angioedem. De atunci, artista s-a confruntat cu episoade de depresie și mai mult decat atat, vedeta este dependenta de injecții, pe viața. In cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, Adda, fara ocolișuri, și-a…

- Adi Popa prefera sa se laude cu performanțele de pe teren și rar ne este dat sa il vedem in lumina reflectoarelor, insa acum, intr-un marca pentru Antena Stars, fotbalistul a facut publice detalii neștiute despre viața și cariera sa. Celebrul fotbalist spune ca pandemia l-a schimbat și in rau, dar și…

- Ianna Novac este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Este casatorita și are doi copii de care este extrem de mandra, Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, vedeta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei personala. „Ne-am casatorit și n-am avut timp de lune de…

- Irinel Columbeau a vorbit despre relația dintre el, Monica și Irinuca. Celebrul fost milionar vine cu detalii din viața sa. Cum se ințeleg foștii soți acum și ce marturii neașteptate face afaceristul? Irinel Columbeanu, detalii din viața privata: ce relație are cu Monica Gabor și Irinuca? Irinel Columbeanu…

- Gheorghe Turda este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica populara. Invitat in cadrul emisiunii Star Matinal, acesta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din cariera lui. ,,Am citit pe Facebook o amintire scrisa de cand am cantat o romanța la un eveniment celebru și mi-am amintit ca atunci…