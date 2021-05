Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este clar una dintre cele mai norocoase femei din Romania, mai ales cand vedem cat de rasfațaa este de catre cei dragi. Cu o viața demna de film, vedeta nu se mai ferește și se afișeaza cu fiecare ocazie alaturi de cadourile cu care este surprinsa la fiecare pas, deși cei care ajung…

- Bogdan Ionescu a decis ca primavara aceasta sa fie mai rebel ca niciodata. Zis și facut! De unde știm? Ei bine, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui, surprinzand cele mai tari imagini cu Syda pe strazile din București.

- Oana Roman pune pe primul loc tot timpul sanatatea mamei sale. Dupa ce femeia a suferit mai multe probleme in ultima perioada, acum vedeta Antena Stars a hotarat sa o interneze la o clinica privata. Imagini exclusive cu cele doua!

- Jucatoarea de tenis Sloane Stephens (41 WTA) a declarat ca intre ea si Serena Williams (11 WTA) e o relatie rece, dupa ce in trecut au fost destul de apropiate, in prezent vedeta din sport ignorand-o total pe colega sa.

- Kitty Cepraga este o vedeta care nu a mai aparut de ceva timp in spațiul public. Ea a fost invitata insa azi, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. Vedeta de care Romania a uitat a aparut azi la PRO TV Kitty Cepraga a dezvaluit ca va ramane in Romania, cel puțin pentru inca […] The post Vedeta…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai discrete, dar și mai amuzante cupluri din lumea mondena, astfel ca pe 14 februarie și-au incantat fanii cu cateva imagini de senzație. Artista și-a surprins soțul intr-o ipostaza de zile mari, semn ca cei doi iși sarbatoresc iubirea altfel,…

- Cand viața nu e dulce…o faci. Suna bine, nu? Se pare ca asta ar fi și deviza uneia dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Faimoasa blondina a fost prinsa infulecand de zor la terasa cele mai dulci dintre bunatațuri. Cine este diva care a uitat de bunele maniere. Paparazzi impact.ro au prins-o…