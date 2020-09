Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare de la Liceul "W. Shakespeare" din Timisoara a fost confirmata cu noul coronavirus, iar alte trei colege care au intrat in contact cu ea sunt in izolare la domiciliu. La acelasi liceu, o alta invatatoare este izolata acasa intrucat sotul ei a fost diagnosticat cu COVID-19. Acesta nu…

- "(3) Creșele și unitațile de invațamant preșcolar, cu program prelungit, nu se cupleaza cu unitați școlare de alt nivel sau cu instituții de alt profil. Creșele pot fi cuplate numai cu unitațile de invațamant preșcolar cu program prelungit", prevede Ordinul nr. 1.456 din 25 august 2020 care aproba…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant. Nelu Tataru a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, ce se intampla in cazul in care intr-o…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat, vineri, ca nu se mai pot face internari in spital, pana cand nu se elibereaza paturi. Secția ATI și pavilionul COVID sunt pline.

- Numarul persoanelor infectate crește de la o zi la alta, iar printre acestea se numara și parinții fostului internațional Razvan Raț. Ambii au contractat virusul Sars Cov-2 și sunt internați intr-un spital din Capitala.

- Marcel Pavel s-a externat vineri, 1 iulie, din spital, dupa ce a fost internat fiind infectat cu coronavirus la "Matei Bals" din Bucuresti. Artistul suferise inițial de sinuzita, fiindu-i afectate caile respiratorii superioare, dezvoltand apoi o dubla pneumonie, conform declarațiilor sale. Citeste…

- Proiectul Digital Therapy for Autism – ABA prin VR pentru integrarea copiilor cu autism in societate este acum funcțional in cele doua centre Autism Voice din București. Peste 170 de copii cu varsta de peste 4 ani vor avea acces la cea mai moderna forma de tehnologie in terapie ABA pentru integrare…

- Elevi de 10-11 ani, mai expuși ca oricand la coronavirus! Copiii ai caror parinți vor sa-i inscrie la clase speciale, cu predare in limbi straine inca din gimnaziu, s-au inghesuit cu tot cu familii in fața unor licee din București care au organizat admitere pentru cei mici. Cea mai mare aglomerație,…