Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a povestit in emisiunea pe care o prezinta, ”Oana punct Roman”, despre relația dintre Vincenzo Castellano și Antonia, cum i-a cunoscut, dar a dezvaluit și motivul pentru care nu italianul nu vrea sa ii acorde divorțul cantareței. Vedeta a marturisit ca Vincenzo nu vrea sa divorțeze de Antonia,…

- Gianluca Vacchi (50 de ani) a mixat duminica noapte (29 aprilie), intr-un club celebru din Mamaia, acolo unde mii de tineri au venit sa se distreze. Celebrul milionar italian a incins atmosfera, iar fanii lui nu s-au putut abține și au incercat sa stea cat mai aproape de el. La un moment dat, un tanar…

- Și daca tot s-a dat startul petrecerilor pe litoral, vedetele noastre și-au pregatit ținutele și dat fuga la Mamaia. Dintre personajele autohtone nu putea lipsi Codin Maticiuc, care se declara un fan infocat la party-urilor luxoase. Petrecarețul a șocat pe toata lumea cand și-a facut apariția la Loft,…

- Ionela Prodan a ajuns iar in stare critica! Dupa o perioada de cateva zile in care parea ca starea ei se imbunatațește, mama Anamariei Prodan are din nou probleme grave. Surse din Spitalul Elias susțin ca interpreta de muzica populara se simte din ce in ce mai rau. Cadrele medicale sunt extrem de rezervate…

- O femeie aflata la supermarket, la casa de marcat, a scapat ca prin urechile acului de o mașina scapata de sub control care a spulberat vitrina și a patruns in mare viteza in magazin. Femeia, care poate spune ca s-a npscut a doua oara, a asistat ingrozita cum bolidul a trecut extrem de aproape de […]…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…