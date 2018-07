Codin Maticiuc a dat de pamant cu Razvan Botezatu. Iar marul discordiei dintre cei doi pare sa fie un articol al carui protagonist este… Codin Maticiuc! (Promotiile zilei la monitoare) Firul poveștii sta cam așa: a aparut un articol in presa despre o domnișoara care ar fi avut o relație cu Codin timp de aproximativ […] The post Codin Maticiuc a dat de pamant cu Razvan Botezatu: ”Produc o emisiune in online de wrestling in ciocolata” appeared first on Cancan.ro .