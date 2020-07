Fostul crai de Dorobanți, baiatul de bani gata, și alte porecle care i se mai spuneau nu l au deranjat deloc pe Codin Maticiuc. Acum acesta este și producator de filme dar și actor, iar tanarul afacerist are o poveste despre cineva care i-a “furat” inima. Iata mesajul acestuia: “Calcaiul meu. Am fost invincibil. Am... Read More Post-ul Codin Mariciuc a fost imblanzit de un copil apare prima data in TaBu .