Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ninsori și viscol, valabil 2 zile! Zona de nord a Argeșului, sub vant puternic! Meteorologii au emis noi avertizari de vreme severa. In mai multe județe din nordul și centrul țarii, vantul va bate cu putere, viscolind nisoarea. De astazi, de la ora 12.00, și pana in 22 ianuarie, la ora…

- Conform Serviciului National Salvamont, actiunea este „extrem de grea si periculoasa”, avand in vedere conditiile meteo, dar si faptul ca deja este intuneric.„Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont al Primariei Sinaia pentru cautarea și salvarea unei persoane ratacita…

- Meteorologii au emis joi o informare de vant puternic valabila pana sambata seara in toata tara. In zonele montane si in nordul Moldovei informarea este insotita de un cod galben de vant puternic. Informarea este valabila in toata tara pana sambata, la ora 20.00. Pana atunci, vantul se va intensifica…

- Meteorologii au emis o informare de vant puternic valabila pana sambata seara in toata țara. In zonele montane și in nordul Moldovei informarea este insoțita de un cod galben de vant puternic. Informarea este valabila in toata țara pana sambata, la ora 20.00. Pana atunci, vantul se va intensifica…

- Meteorologii au emis, luni, o prognoza speciala pentru București. Potrivit ANM, in urmatoarele zile temperaturile scad semnificativ, iar vantul va amplifica senzația de frig. Sunt așteptate și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și posibile ninsori. De luni dimineața pana marți dimineața, vremea…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceata valabila in cea mai mare parte a tarii, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ceea ce va favoriza formarea poleiului. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a mai emis un cod galben de…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de ninsoare și vant puternic pentru Dobrogea, valabila pana joi la pranz. Sunt vizate de avertizare județele Tulcea și Constanța. In aceste zone vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ (10-15 l/mp) și…

- Meteorologii anunta, joi, 09 decembrie, o avertizare meteorologica de tip Cod galben de vant puternic in sudul Banatului, in Carpatii Meridionali, in Dobrogea si in estul Munteniei.In zonele joase, vantul va ajunge la 55 ndash; 65 de kilometri la ora, iar pe creste se poate ajunge la 100 de kilometri…