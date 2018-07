Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea intreprinderilor inovatoare a fost de 10,2% in perioada 2014-2016, in scadere cu 2,6 puncte procentuale, fata de perioada 2012-2014, conform rezultatelor cercetarii statistice privind inovatia in intreprinderile din mediul de afaceri, insa finantarea publica a crescut cu 17,6%, informeaza…

- Un sofer care conducea un camion inmatriculat in judetul Constanta a fost prins de alti soferi in timp ce incerca sa fure combustibil. Barbatul a primit o lectie dura din partea strainilor, scriu internautii pe Facebook. Romanul, care conducea un camion inmatriculat in judetul Constanta, a fost observat…

- Politica de Coeziune va avea pentru prima oara in istoria Uniunii Europene cea mai importanta alocare, de 374 de miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, iar Romania va primi cu 8% mai mult decat in perioada 2014-2020, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, comisarul pentru politica regionala,…

- "Zilele trecute telefonul mi-a sunat nonstop si unica intrebare a fost care este parerea mea despre ceea ce s-a intamplat in incidentul de vineri dimineata . Nu inteleg de ce mie mi se pun aceste intrebari si nu domnisoarei care se afla cu sotul meu in acea noapte, dupa cum se vede si pe filmuletul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a trecut in revista, intr-o postare pe Facebook, demersurile pentru transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie, mentionand ca procedurile au fost blocate, Comisia parlamentara fiind contestata la CCR, transmite Mediafax.

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca daca PSD-ALDE va suspenda contributiile la Pilonul II de pensii, pensia media va ajunge la doar cateva sute de lei, dand exemplul unui profesor iesit la pensie, care ar ajunge sa primeasca doar 500 de lei. ''Banii din Pilonul…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) saluta decizia Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a aplica o serie de amenzi si avertismente Scolii Gimnaziale 'I.L. Caragiale' si Inspectoratului Scolar al Judetului Arges, ca urmare a protestului organizat…

- Un sofer a fost cat pe ce sa fie jefuit la final de vacanta. Barbatul a povestit cum s a intamplat totul intr o postare pe Facebook.Postarea a strans mii de reactii iar oamenii sunt revoltati de incident.Romania.Cum poti fi praduit ca in vestul salbatic, la final de vacanta Sinesti, E85, Bucuresti Buzau.In…