COD RUTIER: Câţi şoferi băuţi au fost prinşi la volan anul trecut Politia romana sustine ca cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave de circulatie au fost, in ultimii ani, indisciplina pietonilor si viteza. Pe drumurile nationale si judetene, cele mai multe accidente sunt determinate de viteza, in timp ce pe drumurile din interiorul localitatilor, mai ales in cele urbane, indisciplina pietonilor reprezinta principala cauza a accidentelor.



”Privind retrospectiv, anul 2017 a reprezentat, pentru tara noastra, un pas inainte, din punct de vedere al sigurantei rutiere. Comparativ cu 2016, anul trecut s-au inregistrat cu 42 de accidente rutiere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

