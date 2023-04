COD RUTIER 2023. Schimbări majore la obţinerea permisului! Examinatorii nu vor mai fi cadre MAI Examinatorii nu vor mai fi cadre MAI, vor fi civili, asta pentru a mai reduce din deficitul de polițiști care a dus la programarea examenelor practice la 6 luni dupa examenul teoretic. Schimbari importante la obținerea permisului de conducere, in special in ceea ce privește examinatorul. O propunere legislativa depusa in Parlament prevede schimbari importante la obținerea permisului de conducere. In primul rand, instructorul va fi cel care va sta, in timpul examenului practic, in dreapta elevului. Polițistul va fi și el prezent in mașina, dar va sta pe bancheta din spate. In al doilea rand, examinatorii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

