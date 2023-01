COD RUTIER 2023: Sancțiuni dure pentru șoferii vitezomani, pregătite la Senat: Permis reținut timp de 6 luni și mașina confiscată COD RUTIER 2023: Sancțiuni dure pentru șoferii vitezomani, pregatite la Senat: Permis reținut timp de 6 luni și mașina confiscata Codul rutier 2023 va fi modificat și potrivit unei inițiative legislative aflata pe masa senatorilor, va actualizat cu sancțiuni foarte dure pentru șoferii vitezomani. Astfel, aceștia vor ramane fara permisul de conducere și certificatul de inmatriculare a mașinii timp de șase luni, daca depașesc cu mai mult de 100 de km/h viteza legala pe un […] Citește COD RUTIER 2023: Sancțiuni dure pentru șoferii vitezomani, pregatite la Senat: Permis reținut timp de 6 luni și… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

