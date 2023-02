Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum ne-am obișnuit, in primele luni de inceput de an, executivul modifica sau completeaza anumite acte normative emise in trecut, cum este și cazul legislației circulației pe drumurile publice, pe scurt Codul Rutier. In cadrul ședinței de ieri, 15 februarie, guvernul Ciuca a adus noi modificari…

- Avand in vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece, pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Potrivit legislației in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna,…

- OMV Petrom a obținut un profit net de 1,9 miliarde lei, anul trecut, in creștere cu 60%. In raportul publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), compania precizeaza ca se așteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate introdusa de Guvern (OUG 186/2022).

- In 2023, conducatorii auto care au de gand sa circule pe drumurile publice cu permisul expirat, ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte. Noul Cod Rutier vine la pachet cu amenzi usturatoare. Potrivit articolului 101 din Codul Rutier, circulația pe drumurile publice avand permisul auto expirat…

- Accesarea online a istoricului sancțiunilor acumulate de catre șoferii din Romania ar fi trebuit de mult timp pe internet, dar acest fapt se intampla de abia acum. Astfel dupa publicarea legii in MO si dupa perioada de 3 luni, toți șoferii din Romania vor avea acces pe site-ul Poliției Romane la istoricul…

- Nu a existat inceput de an fara sa fie și șoferi prinși bauți la volan sau cu viteza excesiva. Fiind minivacanța de Anul Nou fiecare se grabea undeva. Iar acum vor merge pe jos, o perioada cel puțin. In ceea ce privește siguranța circulației pe drumurile publice, in perioada minivacanței de revelion…

- Legea prevede, intre altele, reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C si CE si de la 24 la 21 ani pentru categoriile D si DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala. Documentul mai stipuleaza ca titularul permisului…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care da dreptul politiei locale de a solicita informatii cu privire la cei care conduc pe drumurile publice Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia…