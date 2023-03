Stiri pe aceeasi tema

- Depasirea vitezei legale cu mai mult de 100 de km/h se sanctioneaza cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare, potrivit unui proiect legislativ ce are ca obiect…

- Cod Rutier 2023: Șoferii care circula cu mașina, fara ITP valabil, risca amenzi de pana la 5.800 de lei Cod Rutier 2023: Șoferii care circula cu mașina, fara ITP valabil, risca amenzi de pana la 5.800 de lei Noile modificari ale Codului Rutier au stabilit amenzi uriașe pentru șoferii care circula, avand…

- Șoferii care incalca regulile de circulație vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de Parlament. Documentul are scopul de a responsabiliza conducatorii auto și de a crește nivelul de siguranța a traficului rutier, prin reducerea numarului de accidente.

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, in dupa-amiaza zilei de 22 ianuarie, o femeie in varsta de 41 de ani, din Covasanț, in timp ce conducea un autoturism in localitate cu o viteza mult peste cea legala. „Aparatul radar a inregistrat o viteza de deplasare de 131 km/h, fiind depașita cu 81 km/h…

- Codul Rutier 2023 conține nu doar regulile de circulație pe care conducatorii auto care circula pe drumurile publice de la noi din țara trebuie sa le respecte, ci și situațiile in care pot fi sancționați de oamenii legii. Ce valoare au amenzile pe care le primesc șoferii romani care depașesc viteza…

- Vești proaste pentru șoferi. Se doresc sancțiuni mai aspre, iar cei care incalca legea risca sa ramana pietoni chiar și mai bine de jumatate de an. Un proiect in acest sens a fost deja depus in Senat și urmeaza sa fie discutat in urmatoarea sesiune parlamentara. Ce modificari ii așteapta pe șoferi?…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…