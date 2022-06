Stiri pe aceeasi tema

- Noi modificari importante in Codul Rutier: Viitorii șoferi romani sunt vizați Noi modificari importante in Codul Rutier: Viitorii șoferi romani sunt vizați Conform unui proiect de lege pus in dezbatere la Senat, se are in vedere modificarea Codului rutier, astfel incat examenul pentru obținerea permisului…

- Vești EXCELENTE pentru viitorii șoferi romani! Codul Rutier va avea parte de noi modificari majore ce vor avea menirea sa ii ajute pe toți cei care au de cand sa obțina permisul de conducator auto. Pana acum acest aspect dadea mari batai de cap tuturor celor care iși doreau sa susțina examenul auto.…

- Anunț major pentru șoferii din Romania. Codul Rutier 2022 se schimba din nou. Este informația momentului pentru toți posesorii de permis de conducere. O anumita sancțiune nu se va mai aplica de acum incolo. Polițiștii nu vor mai putea suspenda sau anula carnetul pentru asta. Guvernanții au hotarat.…

- Cod Rutier 2022. Ce poți pați daca iți colantezi mașina intr-o alta culoare decat cea trecuta in talon. Multe persoane pot deveni plictisite de culoarea propriei mașini sau sunt nevoite sa o colanteze in cazul in care se angajeaza in anumite domenii precum taximetria. Colantarea mașinii intr-o alta…

- Guvernul a aprobat o noua lege pentru Codul Rutier care cuprinde sanctiuni mult mai aspre pentru soferii care sunt tentati sa incalce regulile de circulatie. Una dintre incalcari atrage amenzi usturatoare pentru soferi. Guvernul a decis ca conducatorii auto care vor circula nejustificat pe banda de…

- Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, cei care vor intra in clasele IX-a și a V-a in anul școlar urmator vor intra pe un altfel de sistem de invațamant. Despre ce este vorba, afla in randurile urmatoare. Ce noi modificari vor fi aduse educației Elevii claselor a IX-a și a V-a vor intra, incepand…

- Ministrul Educație vrea sa schimbe radical examenul de Bacalaureat. ”BAC personalizat” pentru elevii din ciclul 2023-2027 Ciclul de elevi 2023 – 2027 vor susține un examen de Bacalaureat bazat pe competențe, la alegerea fiecaruia și personalizat. Anunțul a fost facut de ministrul Sorin Cimpeanu, la…

- Codul Rutier 2022. Un nou amendament la Codul Rutier a fost promulgat astazi de catre Klaus Iohannis. Legea promulgata prevede noi reglementari in ceea ce privesc procesele-verbale contravenționale și plata amenzilor rezultate in urma acestora. A existat o tentativa de a pastra vechile reglementari,…