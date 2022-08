Stiri pe aceeasi tema

- Cod Rutier 2022. Cu toții știm ca depașirea limitei de viteza este atat un risc pentru siguranța, cat și ilegal. Șoferii sunt incurajați sa conduca responsabil și sa incetineasca cu fiecare ocazie. Asta pentru un motiv intemeiat. Ceea ce poate ca mulți nu știu este ca și conducerea sub limita de viteza,…

- Primaria Municipiului București a facut un anunț important pentru toți șoferii care circula prin Capitala. Conducatorii auto se vor alege cu amenzi usturatoare, daca nu vor respecta regulile de mai jos. Ce se intampla cu romanii care parcheaza pe strazile din jurul Primariei Capitalei. Amenda pe care…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri.La data de 19 iulie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pe linia nerespectarii regimului legal de viteza.In urma activitatilor, politistii au aplicat 74 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ…

- Vacanța in Gecia și Bulgaria 2022: Ce trebuie sa știe cei care pleaca la drum cu mașina Vacanța in Gecia și Bulgaria 2022: Ce trebuie sa știe cei care pleaca la drum cu mașina Odata cu venirea verii și a caldurii, tot mai mulți romani se gandesc sa plece in concediu in Grecia sau Bulgaria cu mașina…

- Una dintre condițiile primordiale pentru obținerea permisului de conducere este aceea de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic. La inceputul anului a intrat in vigoare noul Cod Rutier. Acesta face precizari clare cu privire la șoferii care nu sunt declarati admisi la controlul medical obligatoriu.…

- Care sunt greșelile facute in Grecia care aduc amenzi de 700 de euro și te lasa fara permis. Sunt prevazute, așadar, sancțiuni dure pentru șoferii care se pregatesc sa plece in vacanța in Bulgaria și Grecia. Șoferii care incalca regulile de circulație iși pot destabiliza complet vacanța. Iata despre…

- Ce greșeala fac șoferii care sunt posesori de animale și la ce riscuri se supun. Deși sunt mulți posesori de animale care iși poarta patrupedele in mașina, in calatorii, șoferii trebuie sa fie foarte atenți la un anumit detaliu care le poate pune in pericol siguranța. Iata ce trebuie sa știi daca te…

- Cod Rutier 2022. Ce poți pați daca iți colantezi mașina intr-o alta culoare decat cea trecuta in talon. Multe persoane pot deveni plictisite de culoarea propriei mașini sau sunt nevoite sa o colanteze in cazul in care se angajeaza in anumite domenii precum taximetria. Colantarea mașinii intr-o alta…