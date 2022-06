Cod rutier 2022. Viitorii șoferi vor avea parte de schimbari majore in susținerea examenului de obținere a permisului de conducatori auto. De asemenea, noul Cod rutier 2022 va include și noi amenzi și contravenții de care șoferii ar trebui sa țina cont. Una dintre schimbarile importante vizate in proiectului noului Cod rutier 2022 este faptul ca viitorii șoferi, care au terminat școala de șoferi, vor putea susține examenul auto la orice autoritate competenta de pe teritoriul Romaniei și nu doar acolo unde au domiciliu sau reședința, așa cum este in prezent. Tot de acolo vor putea sa ridice și…