Stiri pe aceeasi tema

- Cod rutier 2022: Proprietarii care iși imprumuta mașina risca amenzi usturatoare pe care trebuie sa le plateasca integral Pedepsele in cazul incalcarii legii rutiere vor fi mai aspre, potrivit unei ordonanțe care aduce modificari importante pentru șoferi, la codul rutier 2022. Sunt mai multe modificari,…

- Noi sancțiuni pentru șoferii agresivi in trafic. Guvernul a modificat joi codul rutier printr-o ordonanța de urgența in care se definește comportamentul agresiv in trafic și cresc amenzile și alte tipuri de sancțiuni. „Carnagiul de pe șosele Romaniei trebuie oprit. Acest lucru se obține prin intervenții…

- De la 1 ianuarie 2022 au intrat in vigoare noi sanctiuni in Codul Rutier.Iata ce amenzi și sancțiuni pot primi șoferii care nu respecta regulile de circulație, potrivit romaniatve.net :“Un șofer care folosește in mod abuziv claxonul sau flash-urile pentru a elibera calea de rulare, franarea brusca cu…

- Mașina de serviciu a șefei Brigazii Rutiere București a fost fotografiata in timp de era parcata pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Autoturismul a fost lasat vizavi de sediul instituției, iar surse din Poliție au dezvaluit, pentru SPYNEWS.RO, ca automobilul este parcat, de obicei, pe locul…

- Modificari in Codul Rutier: Amenzi pentru șoferii care iși imprumuta mașinile altor persoane. In ce condiții se aplica sancțiuni Proprietarii autovehiculelor care incredinteaza mașina altor persoane vor risca o sancțiune mult mai dura in situația in care nu comunica, la cererea poliției rutiere, datele…

- Se modifica Codul Rutier! Amenzi usturatoare pentru flash-uri in trafic, sicane, drifturi si demaraje in tromba Se modifica Codul Rutier! Amenzi usturatoare pentru flash-uri in trafic, sicane, drifturi si demaraje in tromba Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a modificat Codul rutier pentru a putea…

- Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care incalca legea in trafic. In urmatoarele luni, agenții de la rutiera vor sa inaspreasca sancțiunile pentru vitezomani și sa introduca noi amenzi pentru cei care conduc agresiv. Decizia vine dupa ce Romania și-a menținut ultimul loc in topul european…

- Amenzi usturatoare pentru șoferii care nu au mașinile echipate de iarna. Cand trebuie schimbate anvelopele Luna noiembrie aduce vreme mai rece și primele semne de iarna. In aceste condiții șoferii ar trebui sa țina cont de echiparea corespunzatoare a mașinilor. Codul Rutier prevede ca anvelopele de…