Codul Rutier pentru 2022 a suferit recent modificari, fiind incluse o serie de schimbari și o noua gama de amenzi pentru șoferii care incalca regulile de circulație. Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat daca proiectul de lege adoptat recent de Senat va fi aprobat de Camera Deputatilor, promulgat de presedinte si apoi publicat in […]