Cod Rutier 2022. Ce amendă primești dacă nu ai cauciucurile de iarnă montate pe mașină Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu ai cauciucurile de iarna montate pe mașina. Se apropie sezonul rece, iar șoferii trebuie sa știe ca risca sa primeasca amenzi usturatoare daca nu iși echipeaza corespunzator autovehiculul. Nu exista o perioada exacta la care trebuie montate anvelopele de iarna, cert este ca la prima zapada, șoferii ar trebui sa faca acest lucru. Cum, in unele zone din țara, iarna și-a facut deja simțita prezența din luna octombrie, Poliția Romana a anunțat inca de atunci ca a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii.Potrivit actului normativ, cei care circula… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

