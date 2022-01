Legislația rutiera prevede o serie de afecțiuni medicale ce limiteaza dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice. Modificarile intrate in vigoare in anul 2022 la Codul Rutier pun accent pe importanța documentului oficial prin care persoanele care primesc dreptul de a conduce sunt declarate apte din punct de vedere medical. Pe lista afecțiunilor […] The post COD RUTIER 2022. Bolile care te pot lasa fara permis. Care sunt noutațile din acest an first appeared on Ziarul National .