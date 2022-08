Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Doi șoferi au dat „o liniuța” și unul s-a izbit intr-un stalp ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Doi șoferi au dat „o liniuța” și unul s-a izbit intr-un stalp Un accident rutier s-a produs in cursul serii de astazi, 29 iulie, pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia.…

- COD RUTIER 2022. 3000 de lei amenda, cei mai multi soferi comit greseala in weekend Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ( ANRE) a publicat proiectul de hotarare privind noul tarif la gazele naturale. Furnizorul a cerut aproximativ 30 de lei pentru un metru cub de gaze, dar ANRE a calculat un tarif de 22 de lei și 26 de bani pentru consumatorii casnici, cu TVA inclus,…

- Grecia continua sa ocupe locuri fruntașe in topul destinațiilor de vacanța. In comparație cu alte deplasari, calatoriile in insulele elene pot fi relativ ieftine. Doar daca știi sa-ți gestionezi bine bugetul, fiindca, altfel, pot presupune și costuri ridicate. Pe cat de accesibila, pe atat de solicitanta…

- De astazi, 10 iunie, intra in vigoare, noile tarife aprobate de ANRE la energia electrica . Astfel, consumatorii casnici din nordul țarii vor achita pentru lumina cu 35 de de bani mai mult per kWh, in timp ce in sud și centru, cetațenii vor achita cu aproape 50 de bani mai mult, potrivit ProTV . Consumatorii…

- Polițiștii din Alba Iulia, cu ochii pe mașinile modificate și neomologate. Șoferi cu autoturisme ”zgomotoase”, amendați in trafic Polițiștii rutieri din Alba Iulia au amendat, in ultimele 3 zile, cinci șoferi care aveau mașini cu sisteme de evacuare modificate și neomologate. Amenzile sunt intre 580…

- Pentru executia unor lucrari la pasajul care supratraverseaza A2, in zona km. 13+330, se va inchide traficul rutier, pe ambele sensuri ale autostrazii, astfel: - 16.05.2022 - ora 22:00 - 17.05.2022 - ora 05:00; - 17.05.2022 - ora 22:00 - 18.05.2022 - ora 05:0 ...