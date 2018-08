Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9 – 15 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere. In aceasta perioada, politistii au depistat 63 de soferi, care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 63 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, cea mai mare viteza fiind inregistrata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta. Un cetatean sirian a fost prins cu 228 km/h.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 63 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km h si o persoana care conducea sub influenta bauturilor alcoolice. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 228 km h, pe autostrada A2…

- In perioada 25 iunie – 1 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere. In aceasta perioada, politistii au depistat 43 de soferi, cu varste cuprinse intre 19 si 59 de ani, care au…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 69 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 276 km/h, pe autostrada București-Brașov. In perioada 11 – 17 iunie, politistii Brigazii Autostrazi…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea a 5 infractiuni de santaj, furt calificat, trafic de migranti, fals in declaratii si efectuarea de operatiuni financiare in scop fraudulos, fapte comise in Italia. Astfel, la data de 4 iunie…

- În perioada 21 – 28 mai, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Române au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței rutiere. În aceasta perioada, polițiștii au depistat 133 de șoferi care circulau pe autostrazi…

- COD RUTIER 2018: In perioada 21 – 28 mai, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 133 de soferi care circulau pe autostrazi si au depasit limita legala de viteza, deplasandu-se cu viteze cuprinse intre 181 kilometri la ora si 225 kilometri la ora. Doi…