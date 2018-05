In perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera.



Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii si infractiuni sau exista posibilitatea aparitiei unor stari conflictuale care pot degenera in violente.



O atentie deosebita va fi acordata zonelor unde se organizeaza evenimente publice de amploare, inclusiv slujbe religioase. Potrivit estimarilor organizatorilor, in intervalul…