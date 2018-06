COD RUTIER 2018: Dacă bei două beri poţi să te urci la volan? Ce prevede legea rutieră Valoarea alcoolemiei este data de cantitatea de alcool pur consumata, in grame, inmultita cu 0,8 (densitatea alcoolului), totul impartit la greutatea corporala a celui care a baut. Codul Rutier prevede ca, daca un sofer se afla la volan sub influenta bauturilor alcoolice cu o imbibatie alcoolica mai mica de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni (21 la 50 puncte-amenda) si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile”. COD RUTIER 2018: Suspendarea permisului de conducere pe viata si amenzi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

