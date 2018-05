COD RUTIER 2018: 500 de permise reţinute în 24 de ore Pentru siguranta cetatenilor, peste 10.800 de politisti au acționat, la data de 4 mai a.c., la nivel național, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost organizate 4.466 de patrule și s-a acționat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 315 aparate radar. In acest interval de timp, polițiștii au intervenit la 2.901 evenimente, dintre care 2.393 au fost sesizate prin SNUAU 112. In urma activitaților, au fost constatate 779 de infractiuni, fiind prinse in flagrant delict 124 de persoane banuite, iar fața de 43 de persoane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

