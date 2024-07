Cod roșu și pe șine. Trenurile circulă cu viteză redusă Trenurile circula cu viteza redusa. Traficul feroviar se va desfasura in conditii speciale la nivel national, prin reducerea vitezei de circulatie a trenurilor cu 20 – 30 km/ora, ca urmare a avertizarilor actualizate de Administratia Nationala de Meteorologie privind intrarea in vigoare a unui Cod rosu de temperaturi extreme, de 40 – 42 de grade Celsius in aer, se arata intr-un comunicat al CFR SA, noteaza Agerpres . „Reducerea vitezei de circulatie a trenurilor, in medie cu 20-30 km/h fata de viteza normala, pe intreaga retea feroviara, aflata sub incidenta noilor avertizari meteo de temperaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

